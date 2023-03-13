Лукашенко посетил Тегеран с официальным визитом спустя 17 лет

Последний раз белорусский президент прилетал в Иран 17 лет назад. Нынешняя официальная встреча глав государств будет третьей по счету.

Самолет Александра Лукашенко прибыл в Тегеран 12 марта. Белорусский борт номер один совершил посадку в Международном аэропорту Мехрабад.

Новость сообщается информационной службой БЕЛТА.

На сегодня, 13 марта, у главы РБ намечены переговоры с иранским президентом Эбрахимом Раиси.

Ранее руководители обеих стран встречались в рамках саммитов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе 16 сентября 2021 года и спустя еще год в Самарканде.

По сообщение пресс-службы Лукашенко, президенты будут обсуждать "развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество".

Планируются встречи в узком и расширенном составах при участии членов делегаций.

Обсуждению подлежат "проекты в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики".

Отдельно будут рассматриваться вопросы, касающиеся обстановки "в регионе и в мире в целом".