Лукашенко посетил Тегеран с официальным визитом спустя 17 лет
Последний раз белорусский президент прилетал в Иран 17 лет назад. Нынешняя официальная встреча глав государств будет третьей по счету.
Самолет Александра Лукашенко прибыл в Тегеран 12 марта. Белорусский борт номер один совершил посадку в Международном аэропорту Мехрабад.
Новость сообщается информационной службой БЕЛТА.
На сегодня, 13 марта, у главы РБ намечены переговоры с иранским президентом Эбрахимом Раиси.
Ранее руководители обеих стран встречались в рамках саммитов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе 16 сентября 2021 года и спустя еще год в Самарканде.
По сообщение пресс-службы Лукашенко, президенты будут обсуждать "развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество".
Планируются встречи в узком и расширенном составах при участии членов делегаций.
Обсуждению подлежат "проекты в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики".
Отдельно будут рассматриваться вопросы, касающиеся обстановки "в регионе и в мире в целом".
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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