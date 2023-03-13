Между властями Киева и Вашингтона возникли очаги напряженности

По версии издания Politico, разногласия касаются главным образом ситуаций в Артемовске и Крыме.

Как сообщает иностранное издание, ссылаясь на западных чиновников, между Киевом и Вашингтоном усиливаются разногласия, касающиеся завершения кризиса на Украине.

Наибольшее напряжение ощущается в таких вопросах, как диверсии на "Северных потоках", сложная обстановка в Артемовске и намерение Киева вести борьбу за Крым.

Администрация американского президента Джо Байдена сообщила украинскому руководству, что насильственные меры, переходящие за границы украинской земли недопустимы.