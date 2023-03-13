Деревня прокаженных: в Китае ее жители до сих пор остаются отвергнутыми

Казалось, после изобретения лекарства изгнание больных должно было завершиться, но общество так и не приняло этих людей.

В 50-е годы в Китае буйствовала проказа.Чтобы спасти население, в стране создали лепрозории для зараженных. С тех пор прошли десятки лет, но прокаженные продолжают жить в страшной изоляции.

Выселки были организованы в провинции Юнань, какое-то время такое решение было правильным. Лекарство от проказы ВОЗ представила только в 1980-тых годах, сообщает автор канала "Азия без фотошопа" на канале Дзен.

Казалось, изгнание после этого должно завершиться, но общество так и не приняло жителей деревень. Китайцы считают заболевших проказой проклятыми. Тем более, что и выглядят переболевшие жутко: поломанные пальцы, пораженные лица без глаз.

Самое ужасное, что после проказы некоторые конечности утрачивают чувствительность. Нередко крысы кусали человека во время сна, но он не просыпался, и они откусывали большие куски плоти.

Население деревни прокаженных – слепые, безногие калеки. Если рождаются дети, они становятся полудикими, никогда не посещали школы.

В таких деревнях нет электричества. Жители добывают питание сами, обрабатывая почву. Многое из одежды и лекарства им приносят волонтеры.

Почему жители прокаженных деревень не могут покинуть ее сейчас? Им нет места в современном мире. Их не хотят брать на работу, с ними не хотят сидеть за одним столом и так далее.

Количество таких сельчан сокращается. К примеру, из 80 жителей одной из 200-т деревень прокаженных сегодня осталось всего 7. Многие уже вымерли полностью.