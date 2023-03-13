В США нет аналогов российским ракетам «Кинжал», и это вызывает опасения

The Washington Post: В Соединенных Штатах нет аналогов гиперзвуковым российским ракетам "Кинжал", что немало тревожит американское руководство.

Как сообщает иностранное издание, применение этих ракет в войне с Украиной показало уязвимое место западных стран и вызвало у них серьезные опасения.

Боеголовки трудно выявить с помощью современных систем противоракетной обороны, также они могут нести в себе ядерные заряды. Такого оружия пока нет ни у США, ни у их союзников.

Использование россиянами этих боеголовок спровоцирует виток гонки вооружения и усилит давление на Соединенные Штаты.

Как полагает Майкл Гриффин, экс-заместитель министра обороны США, разработать достойную защиту от гиперзвуковых ракет Америка сможет самое раннее к середине 2020-х годов.

Сидхарт Каушал, сотрудник лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны, заявил: большинство крупных государств считают гиперзвуковые ракеты приоритетным направлением в вооружении.

Это такой вид оружия, который трудно перехватывать. Ракеты отличаются маневренностью, дальностью и скоростью полета.