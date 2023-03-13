Победители Оскара во всех номинациях названы
Главное кинособытие года состоялось. Оглашены победители премии американской киноакадемии "Оскар".
"Лучшим фильмом года" стал "Все и везде и сразу".
Эта же картина отмечена и в категории "Лучшая режиссура". Заветную статуэтку получили Дэниэл Кван и Дэниэл Шайнерт.
Картина года отмечена также в номинации "Лучший сценарий".
Брендан Фрейзер стал самым-самым среди актеров-мужчин ("Кит"), звание лучшей актрисы года досталось Мишуль Йео ("Все и везде и сразу").
Лучшей картиной зарубежного происхождения стал немецкий "На Западной фронте без перемен".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
Немецкая картина На Западном фронте без перемен получила 4 статуэтки Оскар, включая номинацию Лучший иностранный фильм
В номинации "Лучший иностранный фильм" в рамках премии "Оскар" одержала победу Германия с картиной "На Западном фронте без перемен". Этот проект отмечен не в одной категории.Подробнее...