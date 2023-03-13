Победители Оскара во всех номинациях названы

Главное кинособытие года состоялось. Оглашены победители премии американской киноакадемии "Оскар".

"Лучшим фильмом года" стал "Все и везде и сразу".

Эта же картина отмечена и в категории "Лучшая режиссура". Заветную статуэтку получили Дэниэл Кван и Дэниэл Шайнерт.

Картина года отмечена также в номинации "Лучший сценарий".

Брендан Фрейзер стал самым-самым среди актеров-мужчин ("Кит"), звание лучшей актрисы года досталось Мишуль Йео ("Все и везде и сразу").

Лучшей картиной зарубежного происхождения стал немецкий "На Западной фронте без перемен".