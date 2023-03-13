В экс-участницу «Уральских пельменей» Юлию Михалкову плинули прямо на сцене
Это случилось, когда артистка вышла на прощальный поклон. В этот момент партнер неожиданно решился на очень странную выходку.
Актрису Юлию Михалкову опозорил на сцене ее коллега по спектаклю. Когда девушка вышла на поклон к зрителям, он почему-то плюнул в нее, сообщает СтарХит.
Карьера Юлии после ухода из «Уральских пельменей» развивается стремительно. Девушка написала книгу, ведет свой блог и пробует силы на театральной сцене. В частности, она задействована в спектакле «Отдам бывшего в хорошие руки».
В спектакле Михалкова занята с Романом Богдановым. Никакой информации о их разладе не было, но на последнем спектакле во время поклона Роман держал Юлию за руку, а потом отбежал, схватил стакан с водой, отпил - и выплюнул воду в лицо Юлии.
Актриса вздрогнула и даже закричала. Было видно, что случившееся для нее стало полнейшей неожиданностью.
Но зрители встретили этот выпад радостными криками. Зачем Роман это сделал, никто не понял. Возможно, это была веселая шутка.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Наталья Гончарова
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