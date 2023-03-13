В экс-участницу «Уральских пельменей» Юлию Михалкову плинули прямо на сцене

Это случилось, когда артистка вышла на прощальный поклон. В этот момент партнер неожиданно решился на очень странную выходку.

Актрису Юлию Михалкову опозорил на сцене ее коллега по спектаклю. Когда девушка вышла на поклон к зрителям, он почему-то плюнул в нее, сообщает СтарХит.

Карьера Юлии после ухода из «Уральских пельменей» развивается стремительно. Девушка написала книгу, ведет свой блог и пробует силы на театральной сцене. В частности, она задействована в спектакле «Отдам бывшего в хорошие руки».

В спектакле Михалкова занята с Романом Богдановым. Никакой информации о их разладе не было, но на последнем спектакле во время поклона Роман держал Юлию за руку, а потом отбежал, схватил стакан с водой, отпил - и выплюнул воду в лицо Юлии.

Актриса вздрогнула и даже закричала. Было видно, что случившееся для нее стало полнейшей неожиданностью.

Но зрители встретили этот выпад радостными криками. Зачем Роман это сделал, никто не понял. Возможно, это была веселая шутка.