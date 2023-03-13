Картина «Все везде и сразу» получила «Оскара» в номинации «Лучший фильм»

В Лос-Анджелесе прошли награжения премии "Оскар-2023". Лучшим фильмом признана лента "Все везде и сразу" Даниэла Квана и Даниэла Шайнерта.

Номинантами в этой категории в текущем году были: «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера, «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Банши Инишерина» Мартина Макдонаха, «Элвис» База Лурмана, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Тар» Тодда Филда, «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда и «Говорят женщины» Сары Полли.

Кроме того, Кван и Шайнерт удостоились премии за лучшую режиссуру.

В этой номинации конкурентами у них были Тодд Филд («Тар»), Мартин Макдонах («Банши Инишерина»), Рубен Эстлунд («Треугольник печали») и Стивен Спилберг («Фабельманы»).

Лучшим актером года признали Брендана Фрейзера за роль в картине "Кит" Даррена Аронофски.

С ним конкурировали Остин Батлер («Элвис»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Пол Мескал («Солнце мое») и Билл Найи («Жить»).

Актрисой года названа Мишель Йео, исполнительница роли в "Все везде и сразу".

За награду боролись Кейт Бланшетт («Тар»), Ана де Армас («Блондинка»), Андреа Райсборо («Ради Лесли»), Мишель Уильямс («Фабельманы»).

Награду как лучший актер второго плана получил Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»). Актриса Джейми Ли Кертис стала лучшей актрисой второго плана в этом же фильме.

"Все везде и сразу" лидирует по числу полученных наград. Фильм забрал 7 "Оскаров" в номинациях "лучший фильм", "лучшая режиссура", "лучший монтаж", "лучший оригинальный сценарий" плюс три награды получили актеры.

Второе место по количеству статуэток занял фильм "На Западном фронте без перемен". Проект завоевал четыре "Оскара".