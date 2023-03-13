Живущие на воде: почему некоторым вьетнамцам нету места на земле

Когда-то первые поселенцы бежали от войны в Камбоджу. Но статуса беженцев им здесь не дали, зато жить на воде закон не запретил.

В Камбодже есть семьи, которые поколениями живут на воде. Но это не местные жители. а вьетнамцы: когда-то они бежали от войны в Камбоджу, но власти страны не позволили им остаться и получить статус беженцев.

Однако закон при этом не запрещал плавать по воде. И огромное количество вьетнамцев осталось жить в самодельных лодках на озере Толенсап. Количество таких людей насчитывает от ста тысяч до миллиона, но точное количество никто не подсчитывал.

К слову, официальный статус вьетнамцы из плавучих городов так и не получили. Но в городах на воде бурлит жизнь: люди рождаются прямо в лодках.

У каждой семьи имеется несколько лодок, жители также строят большие платформы – перевалочные пункты, где можно торговать, общаться, праздновать.

Дети плавать учатся тут раньше, чем стоять на ногах. Когда вода поднимается, в ней появаляется много змей, которые падают с деревьев, затопленной суши. В этот период жители плавучих городов стараются в воду не лезть.

Практически все взрослые зарабатывают на туристах. За небольшую плату они покатают между лодками по «городу», научат управлять лодкой.

Здесь есть бедные и богатые. У последних лодки - моторные. А дети нередко плавают просто в тазиках. Когда они подрастут, им нужно обзавестись своей лодкой.

В сухое время года вода падает на 2 метра, озеро сужается, и всем становится теснее. А весной, напротив, - вода поднимается до верхушек деревьев.