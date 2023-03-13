Недавно родившая Ольга Орлова сделала уколы красоты

45-летняя телеведущая решила заняться своей внешностью. Она пошла к косметологу за необычной процедурой.

Экс-солистка группы «Блестящие» всегда следит за своей внешностью. Став во второй раз мамой, телеведущая не боится испытать на себе новые способы поддержания красоты, сообщает Космополитен.

45-летняя поп-звезда сделала фото в кабинете у косметолога и выложила его в соцсети. Певица показала, как ей делают уколы для поддержания молодости и тонуса кожи - в лицо и шею. Ольга при этом казалась абсолютно расслабленной.

Время заняться собой. Я наконец пришла в припадке красоты. Что мы сделали? Колем волшебные коктейли, чтобы наполнить кожу, - написала певица. Косметолог отказалась от анестезии, чтобы не было затем отеков, а процесс восстановления был более быстрым.

Ольга заверила, что на следующий день уже пойдет на работу - посвежевшей и помолодевшей.