«Потомственные проститутки»: некоторые представительницы каст Индии вынуждены зарабатывать своим телом

Они принадлежат к роду банчарнда, которые считаются потомками королевских куртизанок. Это каста неприкасаемых.

Не все знают, но в Индии есть так называемые «деревни проституток». В них проживают продающие себя женщины. Практически все они здесь и родились, а значит – обречены на такую судьбу.

Как уточняет автор канала "Азия без фотошопа" на платформе Дзен, эти деревни бедные, без больниц, в них полностью отсутствуют блага цивилизации. Соответственно, и противостоять кастовой системе жителям сложно, судьба женщин здесь предопределена.

Они принадлежат к роду банчарнда – потомкам королевских куртизанок. Это каста неприкасаемых, которые и без жизни в этих селениях часто подвергаются сексуальному насилию.

Откуда вообще появилась эта каста? Согласно легенде, могучий король был женат, но влюбился в одну прекрасную танцовщицу. Королева пришла в ярость и заставила соперницу идти через бурную реку по канату. Мол, если справится, ей разрешат быть с королем.

Но как только девушка побежала по канату, королева обрезала веревку, чтобы она упала в воду. Падая, танцовщица пообещала королеве, что ее потомки будут воровать мужчин при помощи своих тел, тогда как она похитила лишь взор короля.

Рождение девочки в бедных районах Индии родителей обычно не радует. Потому что сын может стать кормильцем семьи, тяжело работать. А женщина - уйдет в семью мужа и работать будет на нее.

А в деревнях Навали, Сагар Грам и еще 120 поселениях, где проживает каста потомственных проституток, рождению девочки радуются. Ведь она принесет семье основной доход.

Мужчины здесь обычно не работают: работы или нет, или она низкооплачиваемая. Здесь все наоборот: когда женщину выдают замуж, приданое платит семья жениха, тогда как в других частях Индии его дают за невестой.

Самые успешные деревни куртизанок прописались возле дорог. Девочка начинает «приносить доход» уже с 11 лет. Такой ранний возраст обусловлен тем, чтобы девушка успела пополнить бюджет семьи до того, как вырастет, выйдет замуж и покинет родню.

Старшие сестры учат младших, как нужно привлекать клиента, как повысить цену за услугу. Некоторые семьи за заработки дочки могут позволить себе отправить ее в школу. Но, если начнутся финансовые проблемы, ее заставят опять вернуться к ремеслу.

Чем старше девушка, тем дешевле ее услуги. Если ей под 30 лет, она с мужчины получит лишь 200 рупий. А юным девственницам могут заплатить до 50 тысяч рупий за первую ночь.

В племени куртизанок банчарнда - около 20 тысяч человек, большинство из них женщины, живущие в мелких деревушках на севере Индии.

Причина такого страшного социального явления - неизжитость кастовой системы. Ее отменили 70 лет назад, но в бедных районах по-прежнему соблюдают.