Эту информацию бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер сообщил в своем интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По словам Риттера, американские власти ежегодно финансируют грузинскую оппозицию на сумму 40 миллионов долларов, используя для этого Агентство США по международному развитию (USAID).

По мнению Риттера, тем самым Белый Дом добивается «мягкого переворота» в Грузии.

Как заявил бывший разведчик, Соединенные Штаты Америки желают заменить нынешнее правительство Грузии на то, которое будет соответствовать американским, а не грузинским целям и задачам, включая создание «второго фронта» против России. Риттер подчеркнул, что в данном случае Грузия рассматривается как уменьшенная копия Украины.

По мнению отставного разведчика, Грузия — это дополнительный элемент в американском «поясе нестабильности».

Как подчеркнул Риттер, все должны отдавать себе отчет в том, что Украина, как это было в случае с Афганистаном, в итоге будет брошена на произвол судьбы ее «добрыми американскими друзьями».