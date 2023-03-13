В Британии за секс с заключенными уволили 18 тюремных надзирательниц

Они проносили в камеры арестантам мобильные телефоны и обменивались фото и видео сексуального характера.

Громкое дело раследовали недавно в Британии. Как выяснилось, надзирательницы тюрьмы HM Prison Berwyn в городе Рексхем, что в Северном Уэльсе, позволили себе секс с заключенными.

Как уточняет Супер.ру, за последние шесть лет в такой вольности замечены 18 сотрудниц персонала этого заведения. После того, как три из них предстали перед судом, информация стала достоянием общественности.

Как стало известно, некая Дженнифер Гаван согласилась пронести телефон в камеру заключенного телефон. В качестве вознаграждения она получила за услугу 150 фунтов стерлингов.

После этого арестант и надзирательница обменивались своими интимными фотографиями через WhatsApp. Гаван признали виновной и приговорили к 8 месяцам тюремного заключения.

А ее коллега Эмили Уотсон завязала отношения с наркоторговцем, отбывающем восьмилетний срок за опасное вождение, которое повлекло смерть человека.

Третья надзирательница, Айша Ганн, - состояла в интимной связи с осужденным за вооруженное ограбление. В ее телефоне также обнаружена переписка с заключенным, содержащая фото и видео откровенного плана.

После того как эти истории попали на страницы газет, журналисты потребовали обнародовать полную статистику по сотрудницам, состоявшим в интимных отношениях с заключенными в этой тюрьме.

И оказалось, что за шесть лет восемнадцать надзирательниц обзавелись любовниками-арестантами.