В Британии за секс с заключенными уволили 18 тюремных надзирательниц
Они проносили в камеры арестантам мобильные телефоны и обменивались фото и видео сексуального характера.
Громкое дело раследовали недавно в Британии. Как выяснилось, надзирательницы тюрьмы HM Prison Berwyn в городе Рексхем, что в Северном Уэльсе, позволили себе секс с заключенными.
Как уточняет Супер.ру, за последние шесть лет в такой вольности замечены 18 сотрудниц персонала этого заведения. После того, как три из них предстали перед судом, информация стала достоянием общественности.
Как стало известно, некая Дженнифер Гаван согласилась пронести телефон в камеру заключенного телефон. В качестве вознаграждения она получила за услугу 150 фунтов стерлингов.
После этого арестант и надзирательница обменивались своими интимными фотографиями через WhatsApp. Гаван признали виновной и приговорили к 8 месяцам тюремного заключения.
А ее коллега Эмили Уотсон завязала отношения с наркоторговцем, отбывающем восьмилетний срок за опасное вождение, которое повлекло смерть человека.
Третья надзирательница, Айша Ганн, - состояла в интимной связи с осужденным за вооруженное ограбление. В ее телефоне также обнаружена переписка с заключенным, содержащая фото и видео откровенного плана.
После того как эти истории попали на страницы газет, журналисты потребовали обнародовать полную статистику по сотрудницам, состоявшим в интимных отношениях с заключенными в этой тюрьме.
И оказалось, что за шесть лет восемнадцать надзирательниц обзавелись любовниками-арестантами.
Многие получающие эту работу не имеют жизненного опыта и подвержены влиянию заключенных, — так прокомментировал ситуацию глава Ассоциации тюремных служащих Марк Фейрхест.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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