Лук в газете и пленке: новые подходы позволяют собрать большой урожай

Такие методики позволяют оптимизировать уход за культурой и свести до минимума количество сорняков на грядке.

Как хоть ненамного сократить хлопоты на огороде, при этом гарантированно рассчитывать на хороший урожай? Опытные дачники советуют выращивать лук по-новому: в газетах и на пленке.

Как это выглядит практически? Газеты нужно намочить и расстелить в пять слоев на грядке. Присыпать землей. Пока материал не начнет разлагаться, сорняки не будут расти, к тому же будет сохраняться влага.

В прорезанные предварительно отверстия опустить лук-севок, еще раз присыпать землей.

Еще вариант - посадить на прозрачную пленку. Застелить ею грядку, засыпать слоем земли в 2 см. Севок также опустить в прорезанные заранее ножом отверстия, края пленки прикопать.

При таких технологиях месяца полтора можно не заботиться о прополке лука. Поливать лишь по необходимости. При уборке луковицы можно снимать с пленкой - они будут сухими. Что касается варианта с газетой, то они растворятся в земле сами.

К слову, семена лука перед посадкой нужно хорошо прогреть. Лучше всего поместить для этого в холщовый мешочек и расположить поближе к батарее.