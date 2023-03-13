Лук в газете и пленке: новые подходы позволяют собрать большой урожай
Такие методики позволяют оптимизировать уход за культурой и свести до минимума количество сорняков на грядке.
Как хоть ненамного сократить хлопоты на огороде, при этом гарантированно рассчитывать на хороший урожай? Опытные дачники советуют выращивать лук по-новому: в газетах и на пленке.
Как это выглядит практически? Газеты нужно намочить и расстелить в пять слоев на грядке. Присыпать землей. Пока материал не начнет разлагаться, сорняки не будут расти, к тому же будет сохраняться влага.
В прорезанные предварительно отверстия опустить лук-севок, еще раз присыпать землей.
Еще вариант - посадить на прозрачную пленку. Застелить ею грядку, засыпать слоем земли в 2 см. Севок также опустить в прорезанные заранее ножом отверстия, края пленки прикопать.
При таких технологиях месяца полтора можно не заботиться о прополке лука. Поливать лишь по необходимости. При уборке луковицы можно снимать с пленкой - они будут сухими. Что касается варианта с газетой, то они растворятся в земле сами.
К слову, семена лука перед посадкой нужно хорошо прогреть. Лучше всего поместить для этого в холщовый мешочек и расположить поближе к батарее.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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