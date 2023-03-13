Подробности о состоянии Костомарова на сегодня, 13 марта
С 10 января, когда фигуриста Романа Костомарова госпитализировали, каждый день появлялись пугающие новости о состоянии здоровья спортсмена. Как обстоит дело сегодня?
Роман Костомаров борется с опасным недугом в течение более, чем 2 месяцев. Госпитализирован он был 10 января 2023 года.
Новости о том, что состояние спортсмена критическое и ухудшается с каждым днем, появлялись едва ли не ежедневно.
В настоящее время известно, что фигурист идет на поправку, так как состояние всех показателей выравнивается.
Напомним, что о том, что Костомарову намного лучше 8 марта сообщал и его коллега Илья Авербух.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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