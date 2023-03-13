Патрушев заявил, что украинская группировка не могла взорвать «Северные потоки»

Как заявил секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, информация о том, что украинская диверсионная группа могла подорвать газопроводы «Северный поток», выглядит неправдоподобной.

Как подчеркнул Патрушев, если средства массовой информации с пафосом утверждают, что диверсию совершила украинская группа террористов, следовало бы уточнить, есть ли таковая вообще и способна ли она в принципе это сделать.

Есть мнение, что для подготовки и реализации подобной диверсии необходимы высокопрофессиональные исполнители, а также специальное оборудование и прочие виды технического обеспечения.

На Украине подобных специалистов, средств и возможностей нет и в обозримом будущем не предвидится.

По всей вероятности, информация об украинской диверсионной группе — не более чем информационный вброс, направленный на то, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от расследования журналиста Херша, который убедительно доказал причастность Соединенных Штатов Америки к подрыву газопроводов «Северный поток».