Лукашенко и Раиси подписали карту сотрудничества Беларуси и Ирана до 2026 года
Александр Лукашенко и Ибрахим Раиси утвердили дорожную карту белорусско-иранского сотрудничества.
В понедельник днём, 13 марта, официальный Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" уведомил, что прибывший в Тегеран с рабочим визитом Александр Лукашенко провёл встречу с лидером Ираном Ибрахимом Раиси. По итогам переговоров главы двух государств подписали пакет документов о двухстороннем сотрудничестве.
В частности, была утверждена и ратифицирована дорожная карта сотрудничества Беларуси и Ирана, действие которой распространяется на временной промежуток с 2023 по 2026 год включительно.
Журналисты "Пула Первого" отмечают, что в карте фигурируют сведения о намерениях Минска и Тегерана всесторонне взаимодействовать в политической, экономической, дипломатической и научно-технической отраслях. Кроме того, обе страны намереваются расширить партнёрство в области туристических путешествий, культурной интеграции, искусства и медиа.
Во время подписания пакета документов с Раиси Лукашенко публично заверил иранского лидера в том, что администрация Тегерана может довериться правительству Беларуси в вопросе соблюдения всех договорённостей, достигнутых в рамках сегодняшних переговоров.
Примечательно, что до визита в Иран Александр Лукашенко летал в Пекин, где провёл встречу с председателем Китайской Народной республики Си Цзиньпином, также подписав с ним документы о сотрудничестве между Беларусью к Китаем. До этого Лукашенко посетил некоторые страны африканского континента, включая Зимбабве.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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