Лукашенко и Раиси подписали карту сотрудничества Беларуси и Ирана до 2026 года

Александр Лукашенко и Ибрахим Раиси утвердили дорожную карту белорусско-иранского сотрудничества.

В понедельник днём, 13 марта, официальный Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" уведомил, что прибывший в Тегеран с рабочим визитом Александр Лукашенко провёл встречу с лидером Ираном Ибрахимом Раиси. По итогам переговоров главы двух государств подписали пакет документов о двухстороннем сотрудничестве.

В частности, была утверждена и ратифицирована дорожная карта сотрудничества Беларуси и Ирана, действие которой распространяется на временной промежуток с 2023 по 2026 год включительно.

Журналисты "Пула Первого" отмечают, что в карте фигурируют сведения о намерениях Минска и Тегерана всесторонне взаимодействовать в политической, экономической, дипломатической и научно-технической отраслях. Кроме того, обе страны намереваются расширить партнёрство в области туристических путешествий, культурной интеграции, искусства и медиа.

Во время подписания пакета документов с Раиси Лукашенко публично заверил иранского лидера в том, что администрация Тегерана может довериться правительству Беларуси в вопросе соблюдения всех договорённостей, достигнутых в рамках сегодняшних переговоров.

Примечательно, что до визита в Иран Александр Лукашенко летал в Пекин, где провёл встречу с председателем Китайской Народной республики Си Цзиньпином, также подписав с ним документы о сотрудничестве между Беларусью к Китаем. До этого Лукашенко посетил некоторые страны африканского континента, включая Зимбабве.