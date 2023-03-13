Патрушев заявил, что взорвать «Северные потоки» мог спецназ США и Англии
Это мнение секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев высказал в своем интервью еженедельнику «Аргументы и факты».
Как заявил Патрушев, подразделения спецназа, способны подорвать «Северные потоки», точно имеются у Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Другие страны Североатлантического альянса, по словам Патрушева, также используют боевых пловцов для выполнения диверсионных задач, но только с одобрения и поддержки страны, диктующей основную повестку в НАТО. Патрушев подчеркнул, что России доподлинно неизвестно, кто взорвал «Северные потоки», но Москва настаивает на своем участии в расследовании.
В то же время практически никаких сомнений не вызывает тот факт, что диверсия на газопроводах была сделана по инициативе Соединенных Штатов Америки. Именно США являются лавным выгодоприобретателем того, что газопроводы вышли из строя, и именно со стороны президента США неоднократно звучали угрозы вывести из строя «Северные потоки».
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Наталья Гончарова
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