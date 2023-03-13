Reuters: Си Цзиньпин посетит Москву для встречи с Путиным на следующей неделе

Издание Reuters сообщило о сроках визита Си Цзиньпина в Москву, где поучаствует в переговорах с Владимиром Путиным.

13 марта журналисты американского информагентства Reuters сообщили, что лидер Китайской Народной республики Си Цзиньпин намеривается прибыть в Москву с официальным визитом в течение следующей недели. Ожидается, что глава КНР проведёт личную встречу с Владимиром Путиным для переговоров.

Известно, что накануне Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя правительства Китая, отметив, что ждёт его в российской столице, и визит китайского лидера в Москву уже запланирован.

Накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен публично заявил, что Госдеп располагает сведениями о планах властей Китая оказать военную помощь России в ходе её спецоперации на Украине. По словам Блинкена, в случае оказания подобной поддержке Москве со стороны КНР администрация Пекина неизбежно столкнётся с серьёзными последствиями.

При этом Энтони Блинкен отметил, что самыми очевидными из таких последствий будут масштабные экономические санкции в адрес Китая со стороны Соединённых Штатов и их союзных государств. Позднее стало известно, что Министерство финансов США уже ввело санкции против ряда китайских компаний.

В пояснительной записке американского Минфина утверждается, что данные фирмы, основанные и действующие в КНР, помогали Министерству обороны Ирана в разработке беспилотников, которые якобы поставлялись российским войскам для их применения в ходе СВО.