Reuters: Си Цзиньпин посетит Москву для встречи с Путиным на следующей неделе
Издание Reuters сообщило о сроках визита Си Цзиньпина в Москву, где поучаствует в переговорах с Владимиром Путиным.
13 марта журналисты американского информагентства Reuters сообщили, что лидер Китайской Народной республики Си Цзиньпин намеривается прибыть в Москву с официальным визитом в течение следующей недели. Ожидается, что глава КНР проведёт личную встречу с Владимиром Путиным для переговоров.
Известно, что накануне Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя правительства Китая, отметив, что ждёт его в российской столице, и визит китайского лидера в Москву уже запланирован.
Накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен публично заявил, что Госдеп располагает сведениями о планах властей Китая оказать военную помощь России в ходе её спецоперации на Украине. По словам Блинкена, в случае оказания подобной поддержке Москве со стороны КНР администрация Пекина неизбежно столкнётся с серьёзными последствиями.
При этом Энтони Блинкен отметил, что самыми очевидными из таких последствий будут масштабные экономические санкции в адрес Китая со стороны Соединённых Штатов и их союзных государств. Позднее стало известно, что Министерство финансов США уже ввело санкции против ряда китайских компаний.
В пояснительной записке американского Минфина утверждается, что данные фирмы, основанные и действующие в КНР, помогали Министерству обороны Ирана в разработке беспилотников, которые якобы поставлялись российским войскам для их применения в ходе СВО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Наталья Гончарова
Сухоруков, Дубцова и Милявская не скрывают, что обращались за помощью к психиатрам
Сегодня известные личности не боятся осуждения и рассказывают о своих психических проблемах. Клиентами психиатрических клиник в свое время были певицы Лолита Милявская, Ирина Дубцова, актер Виктор Сухоруков.Подробнее...
-
-