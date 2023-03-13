Трамп: политика Байдена приведёт к новой Великой депрессии в США

Дональд Трамп прогнозирует начало новой Великой депрессии в США из-за недальновидности осуществляемой Джо Байденом политики.

Днём понедельника, 13 марта, бывший американский президент Дональд Трамп опубликовал новый пост в социальных сетях, где публично заявил, что действия Джозефа Байдена могут спровоцировать новую Великую депрессию в Соединённых Штатах. При этом Трамп отметил, что Байден станет новым Гербертом Губером, который являлся президентом США в годы Великой депрессии.

По мнению Дональда Трампа, допущенная Джо Байденом новая Великая депрессия будет существенно разрушительнее для американской экономики, нежели аналогичные процессы, произошедшие с 1929 по 1939 год включительно.

В качестве доказательства справедливости своего мнения Трамп напомнил, что накануне в Соединённых Штатах закрылся Silicon Valley Bank, что стало самым масштабным негативным событием в сфере американском экономики после глобального финансового кризиса, произошедшего в 2008 году.

Также 13 марта стало известно, что практически сразу после закрытия SVB обанкротился и закрылся американский Signature Bank, активы которого превышали 110 миллиардов долларов. Мониторинговое агентство Marketwatch утверждает, что ещё порядка 20 банков в США прямо сейчас несут катастрофические убытки, и десять из них могут подать заявление о собственном банкротстве.

Дональд Трамп уверен, что ситуация, сложившаяся в американском банковском секторе, является закономерным следствием иррациональных действий Джо Байдена на посту президента Соединённых Штатов.