Песков: идея Зеленского о переименовании РФ в Московию является курьёзом

Дмитрий Песков высказался об инициативе Владимира Зеленского по смене названия России как государства.

13 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообщался с отечественными представителями СМИ, сообщив им, что в Кремле оценивают предложение Владимира Зеленского по переименованию Российской Федерации в Московию как "нелепый курьёз". По данным Пескова, подобные инициативы могут рассматриваться исключительно как шутка.

При этом Песков отметил, что шуток такого рода со стороны администрации Киева было уже множество, однако правительство России предпочитает их игнорировать ввиду нецелесообразности обсуждения подобных инициатив.

По мнению Дмитрия Пескова, Россия останется великим государством, как бы её ни называли украинские или западные политики. Аналогичное мнение накануне выразил лидер думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, резко раскритиковавший новое заявление Владимира Зеленского. Слуцкий уверен, что выпады киевской власти в адрес РФ не делают российское государство менее великим.

Примечательно, что накануне петиция о переименовании России в Московию набрала 25 тысяч голосов на официальном сайте офиса Владимира Зеленского. Согласно действующему законодательству, Зеленский обязан рассмотреть любую петицию, которая набрала такое количество голосов.

Владимир Зеленский признался, что действительно оценил предложенные в петиции положения, попросив премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля проработать вопрос о переименовании Российской Федерации в Московию. Известно, что на новость быстро отреагировал бывший президент РФ Дмитрий Медведев, предложивший в ответ переименовать Украину в "рейх имени Бандеры".