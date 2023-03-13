Синдром хронической усталости: психотерапевт Кузнецов объяснил, как его распознать

Если не становится легче после сна, отпуска или смены деятельности, это повод обеспокоиться о своем здоровье.

Как самостоятельно понять, что усталость перешла в хроническую форму, как вообще не допустить ее возникновения?

По словам врача-психотерапевта Аркадия Кузнецова, определить синдром хронической усталости просто: то, что раньше помогало восстановлению сил, больше не срабатывает. Человеку не становится легче после сна, от смены деятельности и даже после отпуска, сообщает Рамблер.

Чтобы не допустить такого состояния, нужно избегать ловушки монотонности вроде работа-дом и дом-работа. Долгая монотонная работа негативно отражается на жизни, эффективности и даже здоровье.

Врач также рекомендует пересмотреть режим питания. Нужно, чтобы оно было сбалансированным, разнообразным, наполненным необходимыми витаминами. При этом особое внимание уделить витамину Д или мультивитаминным комплексам.

Желательно сделать генетический анализ, чтобы узнать - как действуют серотонин, адреналин, норадреналин. Дело в том, что люди отличаются по уровню стрессоустойчивости, имеют наследственные заболевания.

По словам эксперта, синдром хронической усталости лучше предупредить, нежели лечить, сообщает «Петербургский дневник».