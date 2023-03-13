Путешествие сроком на 3 года: Турция впервые анонсировала самый долгоиграющий круиз

Туристы увидят статуи Христа в Рио-де-Жанейро, индийский Тадж-Махал, мексиканскую Чичен-Ицу, пирамиды Гизы, Мачу-Пикчу и Великую Китайскую стену.

Турецкая компания объявила о бронировании на рейс, который отправляется в путешествие из Стамбула 1-го ноября 2023-го года. Особенность этого путешествия в том, что оно будет длиться целых три года, сообщает Вокруг света.

Таким образом, у путешественников есть время, чтобы привести в порядок документы, сделать прививки и перейти на удаленный режим работы.

Круиз предусматривает посещение всех частей света - включая Антарктиду. Всего в списке - посещение 135 стран, заход в 375 портов. В 208 портах предусмотрена долгая остановка с ночевкой.

Ожидается, что за три года лайнер пройдет более 130 тысяч морских миль. Пассажиры корабля MV Gemini увидят все главные достопримечательности планеты: статуи Христа в Рио-де-Жанейро, индийский Тадж-Махал, мексиканскую Чичен-Ицу, пирамиды Гизы, Мачу-Пикчу и Великую Китайскую стену.

Корабль вмещает 1074 пассажира, до рейса обещают провести его капремонт.

Предполагается, что клиенты компании будут не только отдыхать, но смогут и полноценно работать в удаленном режиме. Для этого на борту оборудован бизнес-центр с конференц-залами, бизнес-библиотека, 14 офисов, лаунж-зона для кофе-брейков.

Стоимость кают стартует от 29 999 долларов в год. То есть, трехлетнее путешествие на двоих будет стоить 179 994 доллара. Самое дорогое предложение - люксы с балконами - стоят 109 999 долларов на человека в год.

Участникам круиза предлагают отметить Рождество в Бразилии, Новый год в Аргентине. Лайнер обогнет Южную Америку, посетит Антарктику, пройдет вдоль западного побережья Северной Америки и пересечет Тихий океан - с остановкой на Гавайях.

Затем судно зайдет в 12 портов Японии, путешественники попадут в Южную Корею и Китай, на остров Бали, в Бангкок, Сингапур, Куалу-Лумпуру.

После этого - совершит крюк до Австралии, Новой Зеландии, Океании. Опять вернется на запад, обогнет Индию и Шри-Ланку, посетит Мальдивы, Сейшелы и Занзибар.

После Кейптауна турецкий лайнер направится на остров Святой Елены, Канарские острова. В программе есть также курорты Средиземного моря и Северная Европа.