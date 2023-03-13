ГПК: на границе Беларуси с Латвией обнаружено тело мигранта

В белорусском Госпогранкомитете уведомили об обнаружении мёртвого мигранта на границе с Латвией.

13 марта Государственный пограничный комитет Республики Беларусь обнародовал новый пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что недалеко от границы Браславского района Витебской области с Латвией белорусские пограничники обнаружили тело умершего нелегального мигранта.

В ГПК отметили, что при первичном осмотре трупа беженца экспертами в области криминалистики при скончавшемся не были обнаружены документы, с помощью которых можно было бы установить его личность. Также у погибшего не было при себе никаких личных вещей, сообщили в ведомстве.

Пресс-релиз белорусского Госпогранкомитета гласит, что в настоящий момент на месте инцидента свою работу проводят представители следственно-оперативной группы, которые пытаются установить причины и обстоятельства произошедшего на границе с Латвией.

Также в ГПК отметили, что медицинские эксперты-криминалисты намереваются осмотреть тело мигранта, проведя ряд следственных процедур для выявления максимально точных причин его гибели в приграничных территориях.

Примечательно, что накануне в Государственном пограничном комитете Беларуси рассказывали о фиксации случаев силового вытеснения группы беженцев с территории Польши местными войсками пограничной стражи. Отмечается, что с 1 января 2023 года польские силовики 22 раза пытались выдворить мигрантов силой.