Оскар 2023: Интернет реагирует на лысый взгляд Моргана Фримена

Актер, которого недавно заметили с длинными дредами, показал, что с тех пор он изменил свой неузнаваемый образ на столь же неожиданный.

Выходя на сцену с Марго Робби, чтобы отпраздновать 100-летие Warner Bros., Фримен продемонстрировал свой недавно облысевший купол.

Его поклонники были удивлены смелым взглядом, отреагировав в социальных сетях. Во многих твитах отмечалось большое изменение от длинных прядей до полного отсутствия волос.

Еще одной вещью, которая привлекла внимание зрителей Оскара к внешности Фримена, была его черная перчатка, надетая на левую руку.

Актер попал в автомобильную аварию в 2008 году, которая все еще влияет на него сегодня. Это компрессионная перчатка, используемая для поддержания кровообращения на его руке.