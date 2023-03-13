Костомарову нужна новая операция, которую врачи сейчас сделать не могут, опасаясь, что не выдержит сердце спортсмена

Роман Костомаров находится без сознания. Ему необходима операция из-за того, что сепсис прогрессирует, но сделать ее сейчас медики не могут, опасаясь, что сердце фигуриста остановиться.

Медики никак не могут вывести Романа Костомарова из критического состояния, о чем сообщает Телеграм-канал Mash.

Фигурист находится в бессознательном состоянии. Медперсонал следит за тем, чтобы у знаменитости не возникло пролежней, переворачивая его каждые 2 часа.

Роману снова требуется операция по ампутации конечностей, но сделать ее в настоящее время не представляется возможным, так как он может уйти из жизни прямо на операционном столе.

Остается только догадываться о том, откуда взялась информация о том, что показатели здоровья звезды ледовых шоу улучшаются.