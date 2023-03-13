По дороге на съемку: раскрыта тайна смерти звезды Голливуда Лесли Джордана

В смертельное ДТП актер попал прошлой осенью. А сейчас стало известно, что у 67-летнего мужчины отказало сердце, и его BMW врезалось в стену здания.

Уход из жизни одного из самых любимых комиков Голливуда породил много недомолвок и слухов. Какова была причина смерти 67-летнего Лесли Джордана?

Полное имя звезды - Лесли Аллен Джордан. Он родился 29 апреля 1955 года в Чаттануге, штат Теннесси. На экране впервые блеснул в 1986 году - в телесериале ABC "Падший парень".

После этого снимался в таких шоу, как "Мерфи Браун", "Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена", "Звездный путь: Вояджер", "Кэролайн в большом городе" и других.

Одна из самых известных ролей - Беверли Лесли в сериале NBC "Уилл и Грейс". Шоу принесло ему премию "Эмми" в категории "Выдающийся приглашенный актер в комедийном сериале" на церемонии вручения премии "Эмми Прайм-Тайм" в 2006 году.

У Джордана было более 5,8 миллиона подписчиков в Instagram. В интервью Entertainment Tonight в октябре 2020 года Джордан объяснил, как карантин изменил ход его карьеры.

Я единственный человек, который использовал пандемию, чтобы подняться на новые высоты, - сказал он. Я начал делать забавные вещи в Instagram и собрал 5,5 миллиона подписчиков.

В Голливуде Джордан проработал 35 лет и скончался 24 октября 2022 года. Ему было 67 лет. Как уточняют американские СМИ, актер ехал на съемки фильма FOX "Зови меня Кэт", когда его BMW врезалось в стену здания на одном из перекрестков в Голливуде.

Съемочная группа забеспокоилась после того, как Джордан задерживался более чем на час после своего звонка. Им сообщили, что комик попал в ДТП со смертельным исходом.

Департамент полиции Лос-Анджелеса подтвердил People, что авария произошла около 9:30 утра по североамериканскому времени.

Сегодня мир определенно стал намного темнее без любви и света Лесли Джордана, - сказал агент Джордана Дэвид Шаул в заявлении для People после его смерти. Он был не только мега-талантом, с которым приятно работать, но и эмоциональным убежищем для нации в одно из ее самых трудных времен.

Коллега Джордана по фильму “Уилл и Грейс" Шон Хейс также написал тогда в Твиттере:

Мое сердце разбито. Лесли Джордан был одним из самых забавных людей, с которыми я когда-либо имел удовольствие работать. Никогда не будет никого, подобного ему. Уникальный талант с огромным сердцем.

Как установил недавно офис каронеров Лос-Анджелеса, Джордан потерял управление из-за сердечной недостаточности, которая вызвана атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеваниеми.

Признаков употребления наркотиков или алкоголя в организме артиста не нашли: к моменту гибели он не употреблял спиртное более двух десятков лет. Такое решение актер принял в 42 года после того, как отсидел в тюрьме за вождение в нетрезвом виде.

Уточняется, что Джордан за три недели до смертельного ДТП испытывал одышку и планировал поход к кардиологу, но авария произошла на неделю раньше.

За несколько недель до своей смерти он дал последнее интервью, в котором рассказал о своей карьере и планах на будущее. В частности, Лесли признался, что он не только комик, актер и ведущий, но певец кантри-музыки.