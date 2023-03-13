Юная звезда Голливуда Дженни Ортега призналась, что не сразу согласилась на съемки в «Среде», которая принесла ей славу

20-летняя актриса стала международной звездой после того, как сыграла главного персонажа в популярном детективном сериале Netflix.

20-летняя Дженна Ортега рассказала The Times of London, что несколько раз отказывалась от "Среды", которая принесла ей славу. По ее словам, она боялась, что это может помешать ее съемкам в кино.

Ортега передумала только после того, как узнала, что в проекте задействован известный режиссер Тим Бертон.

Единственная причина, по которой я вернулась, это то, что Тим - легенда, и мы очень хорошо поладили.

20-летняя звезда, впервые получившая известность благодаря главной роли в диснеевском шоу "Застряла посередине", отметила, что ей не нравится быть публичной фигурой.

В подростковом возрасте я снималась в диснеевском шоу, - сказала Ортега. Я была немного публичной фигурой, привыкла, что меня узнавали. Когда я оглядываюсь назад, я думаю, что была не на своем месте. Я не понимала, где нахожусь. Ты впервые начинаешь видеть Голливуд, и это немного пугает, немного отталкивает.

Юная актриса стала международной звездой после того, как сыграла главного персонажа в популярном детективном сериале Netflix. После прошлогодней премьеры был снят второй сезон, а Ортега получила награды Гильдии киноактеров и номинации на "Золотой глобус".