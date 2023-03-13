Глава движения «Мы вместе с Россией» Василий Рогов рассказал, что в украинских вузах активно отчисляют студентов за плохую успеваемость.

По его словам, ректорам четырех высших учебных заведений дано указание срочно отчислить таких студентов для последующего призыва в армию.

Рогов уточнил, что речь идет о вузах, которые находятся на подконтрольных киевскому режиму территориях.

Она напомнил, что ранее военные власти Украины обещали призвать на военную службу людей, у которых есть проблемы со здоровьем.

Вероятно, такой призыв будет формальным, а судьбу военнослужащих будут решать командиры подразделений ВСУ.