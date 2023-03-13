Бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович рассказал в интервью Ekspress Media об истинных причинах конфликта России и Украины.

По его словам, нынешние события – это типичная «драка за первородство», как у арабов и евреев за Храмовую гору.

Арестович отметил, что в канонических документах украинской церкви Русь – это Украина, хотя об этом не принято говорить.

Бывший советник ОПУ уточнил, что на самом деле украинцы являются русскими, но Россия присвоила себе название «Русь», и это была величайшая кража в истории.

Что касается россиян, Арестович затрудняется их квалифицировать и считает это предметом для длительных дискуссий.