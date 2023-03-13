США попросили Си Цзиньпина поговорить с Владимиром Зеленским

Помощник Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что США призывали Си Цзиньпина пообщаться с Владимиром Зеленским.

По его словам, контакт между китайским и украинским лидерами нужен для того, чтобы СИ Цзиньпин мог узнать о ситуации на Украине из первых рук.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что китайский лидер планирует посетить Москву на следующей неделе.

Ожидается, что во время поездки в Россию Си Цзиньпин проведет переговоры с Владимиром Путиным.

Появилась также информация о том, что после этой встречи председатель КНР намерен пообщаться с Владимиром Зеленским в онлайн-формате.