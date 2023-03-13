Экс-советник Трампа Болтон обвинил Байдена в неэффективной политике нацбезопасности

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон раскритиковал политику по нацбезопасности, которую проводит администрация Байдена.

По его словам, в настоящее время Китай, Иран и Россия наращивают силы и одновременно укрепляют свои союзы.

Тем временем Соединенные Штаты не предпринимают никаких шагов для противодействия такой ситуации.

Болтон заявил, что считает вывод американских войск из Афганистана катастрофическим провалом.

Он призвал Белый дом изменить подходы к политике национальной безопасности и выделить достаточный объем средств на оборону.