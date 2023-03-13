Глава Минэкономики Сербии Башта объяснил, почему стране пора ввести санкции против России
2023-03-13 22:32
Глава Минэкономики Сербии Раде Башта заявил, что страна платит слишком высокую цену за отказ от антироссийских санкций.
Он отметил, что последствия таких действий уже становятся невыносимыми поэтому Сербии следует присоединиться к санкциями против России.
Башта уточнил, что на президента Сербии Александра Вучича оказывается мощное давление, и на это необходимо реагировать.
Глава ведомства призвал всех министров Сербии высказаться по данному вопросу, не откладывая надолго.
Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Серблия не присоединяется к санкциям против России из-за своей принципиальной позиции.
Опубликовано: Светлана Репина