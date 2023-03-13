Глава Минэкономики Сербии Башта объяснил, почему стране пора ввести санкции против России

Глава Минэкономики Сербии Раде Башта заявил, что страна платит слишком высокую цену за отказ от антироссийских санкций.

Он отметил, что последствия таких действий уже становятся невыносимыми поэтому Сербии следует присоединиться к санкциями против России.

Башта уточнил, что на президента Сербии Александра Вучича оказывается мощное давление, и на это необходимо реагировать.

Глава ведомства призвал всех министров Сербии высказаться по данному вопросу, не откладывая надолго.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Серблия не присоединяется к санкциям против России из-за своей принципиальной позиции.