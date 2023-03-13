Фетисов призвал МОК исключить Великобританию из олимпийского движения
2023-03-13 22:37
Депутат Госдумы РФ, знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов предложил МОК исключить Великобританию из олимпийского движения.
Причиной Фетисов назвал призывы британской стороны к запрету участия белорусов и россиян в Олимпийских Играх.
Он отметил, что такие действия следует рассматривать как вмешательство правительства в олимпийское движение.
Такое вмешательство строго запрещено, поэтому Фетисов видит основания для дисквалификации Великобритании из олимпийского движения на какое-то время.
Спортсмен уточнил, что Великобритания проявила себя не лучшим образом во многих делах и конфликтах, но так и не была отстранена от участия в Олимпиаде.
Опубликовано: Светлана Репина