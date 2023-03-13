Фетисов призвал МОК исключить Великобританию из олимпийского движения

Депутат Госдумы РФ, знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов предложил МОК исключить Великобританию из олимпийского движения.

Причиной Фетисов назвал призывы британской стороны к запрету участия белорусов и россиян в Олимпийских Играх.

Он отметил, что такие действия следует рассматривать как вмешательство правительства в олимпийское движение.

Такое вмешательство строго запрещено, поэтому Фетисов видит основания для дисквалификации Великобритании из олимпийского движения на какое-то время.

Спортсмен уточнил, что Великобритания проявила себя не лучшим образом во многих делах и конфликтах, но так и не была отстранена от участия в Олимпиаде.