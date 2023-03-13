Кадыров потребовал от российских военных перестать жаловаться в соцсетях

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к российским военнослужащим, которые публикуют видео с жалобами в социальных сетях.

Он заявил, что военным, которые находятся в зоне спецоперации, не следует озвучивать свои внутренние проблемы.

По его мнению, такие вопросы нельзя «раскидывать по соцсетям», даже если у военнослужащих есть доступ к таким платформам.

Кадыров отметил, что подобные вопросы будут всегда, и не стоит думать, что на войне всегда бывает всего достаточно.

Ранее во время встречи с президентом России Владимиром путинным Кадыров завил, что в зоне спецоперации следует действовать до победы.