Кадыров потребовал от российских военных перестать жаловаться в соцсетях
2023-03-13 22:43
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к российским военнослужащим, которые публикуют видео с жалобами в социальных сетях.
Он заявил, что военным, которые находятся в зоне спецоперации, не следует озвучивать свои внутренние проблемы.
По его мнению, такие вопросы нельзя «раскидывать по соцсетям», даже если у военнослужащих есть доступ к таким платформам.
Кадыров отметил, что подобные вопросы будут всегда, и не стоит думать, что на войне всегда бывает всего достаточно.
Ранее во время встречи с президентом России Владимиром путинным Кадыров завил, что в зоне спецоперации следует действовать до победы.
Опубликовано: Светлана Репина