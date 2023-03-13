В Великобритании заявили о появлении российского фрегата и танкера вблизи территориальных вод
2023-03-13 23:07
ВМС Великобритании сообщает, что вблизи территориальных вод страны были замечены фрегат российского Северного флота «Адмирал флота Касатонов» и танкер «Академик Пашин».
Сообщается, что британский корабль HMS Portland ВМС сопроводил оба судна через Ла-Манш в сторону Северного моря.
В ВМС подчеркивают, что тщательно следили за всеми маневрами российских кораблей во время их движения по Бискайскому заливу.
При этом на борту британского судна находился вертолет Merlinс сонарами, сенсорами и торпедами.
По словам командира HMS Portland Эда Мосс-Уорда, таким способом королевские ВМС и НАТО продемонстрировали приверженность морской безопаности.
Опубликовано: Светлана Репина