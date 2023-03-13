В Великобритании заявили о появлении российского фрегата и танкера вблизи территориальных вод

ВМС Великобритании сообщает, что вблизи территориальных вод страны были замечены фрегат российского Северного флота «Адмирал флота Касатонов» и танкер «Академик Пашин».

Сообщается, что британский корабль HMS Portland ВМС сопроводил оба судна через Ла-Манш в сторону Северного моря.

В ВМС подчеркивают, что тщательно следили за всеми маневрами российских кораблей во время их движения по Бискайскому заливу.

При этом на борту британского судна находился вертолет Merlinс сонарами, сенсорами и торпедами.

По словам командира HMS Portland Эда Мосс-Уорда, таким способом королевские ВМС и НАТО продемонстрировали приверженность морской безопаности.