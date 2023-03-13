Байден: финансовая система США не пострадает из-за банкротства SVB и Signature Bank

Президент США Джо Байден заявил, что американцы по-прежнему могут доверять банковской системе страны, несмотря на банкротство SVB и Signature Bank.

По его словам, депозитам вкладчиков ничего не угрожает, средства будут доступны для их собственников в любой момент.

Байден также отметило, что даст указания Конгрессу и регуляторам банковского сектора ужесточить правила для банков, чтобы снизить вероятность их краха.

Однако после телевизионного обращения к нации президента США отказался общаться с журналистами и не ответил на их опрос по поводу риска цепной реакции из-за краха банков.

8 марта был ликвидирован крупный криптовалютный банк Silvergate, который специализировался на инвестициях в стартапы.

Два дня спустя обанкротился банк Silicon Valley. Это разорение стало наиболее серьезным за последние 15 лет.

13 марта регулятор Нью-Йорка закрыл Signature Bank, объяснив это решение системными рисками.

Из-за этих банкротств американские банковские регуляторы, включая Корпорацию по страхованию вкладов, создали план поддержки вкладчиков и финансирования банков.