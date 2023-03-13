Генпрокурор Польши Зебро пришел на пресс-конференцию с пистолетом и напугал журналистов

Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро пришел на пресс-конференцию с пистолетом.

Мероприятие проходило на угледобывающей шахте «Белзатув». Пистолет у генпрокурора обнаружился после пресс-конференции.

Зебро возлагал цветы в память о жертвах аварий на шахте. Когда он нагнулся, присутствующие увидели у него за поясом брюк пистолет.

В ответ на вопросы журналистов, генпрокурор пояснил, что у него имеется официальное разрешение на ношение оружия.

Он также рассказал, что не мог оставить пистолет в машине, согласно действующим правилам, а также поделился, что по выходным стреляет из этого оружия в тире.