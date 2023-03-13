США готовят к выпуску шесть новых стратегических бомбардировщиков B-21

И.о. заместителя министра американских ВВС Кристин Джонс заявила, что шесть новых стратегических бомбардировщиков уже находятся в производстве.

Такое заявление она сделала во время выступления на брифинге в Пентагоне, посвященного бюджету на следующий финансовый год.

Джонс отметила, что производство этих самолетов было начато в разные периоды времени, и сейчас они находятся на разных стадиях производства.

Дополнительной информации по этому поводу Кристин Джонс не озвучила, но известно, что речь идет о бомбардировщиках B-21.

Ранее сообщалось, что Пентагон запрашивает на 2024 финансовый год бюджет в размере 170 млрд долларов.