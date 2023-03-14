В Госдепе США надеются, что Китай повлияет на Россию для завершения украинского конфликта
2023-03-14 00:05
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай может оказать влияние на Россию.
Он уточнил, что в Госдепе рассчитывают на влияние Пекина на Москву с целью завершения украинского конфликта.
Кроме того, Вашингтон заинтересован в контактах между лидерами Соединенных Штатов и Китая.
Ранее Джейк Салливан заявил, что поставки вооружений в Россию были бы большой ошибкой со стороны Китая.
Он также сказал, что в скором будущем может состояться телефонный разговор Джо Байдена с Си Цзиньпином, но конкретная дата пока неизвестна.
Опубликовано: Светлана Репина