В Госдепе США надеются, что Китай повлияет на Россию для завершения украинского конфликта

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай может оказать влияние на Россию.

Он уточнил, что в Госдепе рассчитывают на влияние Пекина на Москву с целью завершения украинского конфликта.

Кроме того, Вашингтон заинтересован в контактах между лидерами Соединенных Штатов и Китая.

Ранее Джейк Салливан заявил, что поставки вооружений в Россию были бы большой ошибкой со стороны Китая.

Он также сказал, что в скором будущем может состояться телефонный разговор Джо Байдена с Си Цзиньпином, но конкретная дата пока неизвестна.