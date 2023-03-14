Экс-помощник Рейгана Бандоу: угроза войны между США и Россией стала вполне реальной

Бывший спецпомощник Рональда Рейгана Дуг Бандоу в своем материале для издания 19fortyfive пишет, что угроза войны между США и Россией становится все более реальной.

Он отметил, что на территории Украины есть американские военные, хотя США не направляли туда свои дивизии.

Бандоу убежден, что Соединенные Штаты не просто следят за поставками оружия, но делают на Украине значительно больше.

По его словам, США как минимум помогают украинским военным координировать атаки на российскую армию.

Бандоу подчеркивает, что администрация Байдена продолжает увеличивать военную помощь Киеву, хотя осознает реальность угрозы прямого конфликта с Россией.