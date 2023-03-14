Новый премьер-министр Китая Ли Цян предложил США сотрудничество

Премьер-министр Китая Ли Цян считает, что США и Китаю следует перейти от попыток сдерживания конкурента к сотрудничеству.

Он отметил, что Соединенные Штаты в последнее время все чаще говорят о разрыве отношений с КНР.

Ли Цян усомнился в том, что от этого будет реальная выгода, напомнив, что товарооборот между двумя государствами составляет 760 млрд долларов.

По его мнению, именно этот показатель отражает реальную связь между Соединенными Штатами и Китаем, а также позволяет оценить вред сдерживания, которое пропагандирует Вашингтон.

Ранее сообщалось, что Белый дом планирует направить около 9,1 млрд долларов на сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.