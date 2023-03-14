Немецкого генерала Цорна отправляют в отставку из-за комментариев об Украине

Издание Bild пишет, что генерал ВС Германии Эберхард Цорн будет отправлен в отставку за его комментарии об Украине.

В сентябре прошлого года генерал заявил, что украинские военные не в состоянии оказать противодействие российской армии.

В интервью журналу Focus Цорн отметил, что контратаки украинцев не дают им возможности отбросить российские войска назад.

Пять лет назад Урсула фон дер Ляйен, которая тогда была замминистра обороны, назначила Цорна на должность генерального инспектора ВС Германии.

Теперь его заменит генерал-лейтенант Карстен Брейер, руководивший антикризисным штабом при Ведомстве канцлера ФРГ во время пандемии.