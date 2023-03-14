МИД РФ потребовал срочно создать комиссию по расследованию подрыва «Северных потоков» из-за неожиданной находки

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Совбезу ООН следует срочно создать комиссию для проведения независимого расследования подрыва «Северных потоков».

Она рассказала, что в 30 км от места взрыва найдет предмет, не являющийся частью конструкции газопровода.

По словам Захаровой, это может быть компонент взрывного устройства, что в очередной раз указывает на необходимость проведения объективного расследования.

Захарова сказала, что выяснить все обстоятельства произошедшего необходимо, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ответственность за взрывы на «Северных потоках» несут США.