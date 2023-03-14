В бундестаге заявили о бедственном положении армии ФРГ

Уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль сообщила, что в немецких вооруженных силах «не хватает всего».

По ее словам, в армии Германии имеется дефицит экипировки, радиооборудования, приборов ночного видения.

Политик уточнила, что из-за этого полноценное практическое и теоретическое обучение военных становится невозможным.

Хегль призвала правительство ФРГ как можно коре принять меры для обеспечения вооруженных сил.

Приоритетными направлениями работы она назвала приведение в порядок казарм и закупку цифровых радиостанций.

Ранее сообщалось, что у Германии возникли проблемы с выполнением обязательств перед НАТО из-за отсутствия боеспособных танков.