В бундестаге заявили о бедственном положении армии ФРГ
Уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль сообщила, что в немецких вооруженных силах «не хватает всего».
По ее словам, в армии Германии имеется дефицит экипировки, радиооборудования, приборов ночного видения.
Политик уточнила, что из-за этого полноценное практическое и теоретическое обучение военных становится невозможным.
Хегль призвала правительство ФРГ как можно коре принять меры для обеспечения вооруженных сил.
Приоритетными направлениями работы она назвала приведение в порядок казарм и закупку цифровых радиостанций.
Ранее сообщалось, что у Германии возникли проблемы с выполнением обязательств перед НАТО из-за отсутствия боеспособных танков.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Ангелина Крент
Нейрофизиологи ответили, почему людям разных взглядов так сложно понять друг друга
Иногда кажется, что люди придерживающиеся разных политических, религиозных и моральных убеждений просто не слышат друг друга, один и тот же предмет одни видят как будто черным, а другие белым.Подробнее...
-
-
-