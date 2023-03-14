Великобритания готова обсуждать мировые проблемы с Россией после завершения СВО
Представитель британского премьер-министра Риши Сунака заявил о готовности страны обсуждать мировые проблемы с Россией после завершения спецоперации.
Он отметил, что Великобритания хочет работать с Российской Федерацией для управления рисками в геополитической сфере.
Он также подчеркнул, что Великобритания настроена на возобновление диалога в подходящий для этого момент.
Представитель британского премьера уточнил, что страна готова к сотрудничеству с любым государством, если это не мешает стабильности мирового порядка.
Он признал, что сейчас каналы коммуникаций с российской стороной ограничены, но подчеркнул, что их можно возобновить.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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