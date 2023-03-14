WP: Украина не готов к контрнаступлению из-за потери множества опытных бойцов
Издание Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщает, что большие потери опытных военных сильно повлияли на качество ВСУ.
По информации издания, украинская армия лишилась множества бойцов, поэтому ее готовность к серьезному контрнаступлению вызывает большие сомнения.
Один из высокопоставленных украинских чиновников рассказал изданию, что сейчас ВСУ не располагают ни людьми, ни оружиями, необходимыми для успешного наступления.
Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что контрнаступление ВСУ начнется после получения запанных вооружений.
Президент Украины Владимир Зеленский с своем видеообращении пообещал, что украинские военные смогут ослабить силы российской армии.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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