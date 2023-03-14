Банкротство Silicon Valley привело к обрушению акций швейцарского банка Credit Suisse

Согласно данным биржи SIX Swiss Exchange, акции швейцарского банка Credit Suisse упали более чем на 11%.

13 марта была зафиксирована самая низкая цена на бумаги швейцарского конгломерата за всю историю его существования.

Падение акций произошло на фоне массового ухода клиентов, а также убытков, которые достигли рекордных показателей.

Ранее заместитель главы совета директоров инвесткомпании Harris Associates Дэвид Херро сообщил, что продал свою долю в Credit Suisse.

Его доля как старейшего и крупнейшего акционера этого швейцарского банка составляла 10%.