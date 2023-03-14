Глава ВОЗ Гебрейесус: пандемия коронавируса завершится в этом году
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что пандемия COVID-19 завершится в нынешнем году.
По его мнению, в этом году человечество сможет признать, что чрезвычайная ситуация в сфере общественного здравоохранения завершена.
Он напомнил, что 11 марта было ровно три года с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.
Гебрейесус убежден, что сейчас ситуация с коронавирусом в мире значительно улучшилась по сравнению в предыдущими годами.
Он также отметил, что из этой ситуации нужно извлечь уроки о необходимости инвестиций в здравоохранении и проведения научных исследований.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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