Глава ВОЗ Гебрейесус: пандемия коронавируса завершится в этом году

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что пандемия COVID-19 завершится в нынешнем году.

По его мнению, в этом году человечество сможет признать, что чрезвычайная ситуация в сфере общественного здравоохранения завершена.

Он напомнил, что 11 марта было ровно три года с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Гебрейесус убежден, что сейчас ситуация с коронавирусом в мире значительно улучшилась по сравнению в предыдущими годами.

Он также отметил, что из этой ситуации нужно извлечь уроки о необходимости инвестиций в здравоохранении и проведения научных исследований.