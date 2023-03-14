Военный историк Кнутов: маневры американского бомбардировщика неподалеку от Санкт-Петербурга могли стать началом ядерной войны

Военный историк Юрий Кнутов считает, что маневры американского бомбардировщика B-52Н на небольшом расстоянии от Санкт-Петербурга могли стать началом ядерного конфликта.

По его мнению, действия самолета можно рассматривать как подготовку к атаке на Российскую Федерацию.

В ответ Россия могла бы принять определенные меры, например, атаковать или сбить самолет, что привело бы к ядерной войне.

Кнутов отметил, что маневр относился к учениям Соединенных Штатов и Польши, а вне учебных полетов такие действия американцев были бы невозможными.

Он подчеркнул, что подобные маневры являются необдуманными и безответственными поступками американской стороны.