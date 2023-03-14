Сербия может поддержать санкции против РФ из-за прессинга Запада

БЕЛТА: Раде Баста предложил Кабинету министров страны выступить в поддержку антироссийских санкций.

13 марта глава Министерства экономики Сербии Раде Баста заявил о том, что лучшим решением для страны в сложившихся обстоятельствах будет присоединиться к санкциям против России.

Далее министр объяснил, что Сербия находится под давлением Запада и дорого расплачивается за отказ от следования ограничительным мерам.

По словам Басты, поддержка санкций будет вынужденной мерой для руководства страны.

Он обратился к Кабинету министров с предложением внести ясность в ситуацию и определиться с позицией Сербии в этом вопросе.